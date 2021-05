Muszą zamknąć szlaki turystyczne. Nowych nie będzie, bo trwa spór o umowę

Powód? Teren niegdyś należący do gminy Bystrzyca Kłodzka, kilka lat temu został sprzedany w prywatne ręce. Nowy właściciel powiadomił PTTK, że planuje modernizację wyciągu narciarskiego i wskazał na konieczność zmiany przebiegu szlaków. W teorii alternatywne szlaki mogłyby zostać wyznaczone na terenach należących do Lasów Państwowych. W praktyce sprawa utknęła w martwym punkcie.

"Niekorzystne warunki dzierżawy"

Zdaniem Kaszuby, warunki postawione przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu są nie do zaakceptowania.

- My nie zarabiamy, nie pobieramy od turystów żadnych opłat. Znakujemy i konserwujemy oznakowania szlaków w ramach wolontariatu. Nie posiadamy środków niezbędnych do dzierżawy terenu i ponoszenia kosztów z tym związanych - mówi.

Według wiceprezesa Kaszuby umowa miałaby wymagać od członków Towarzystwa m.in. dbania o szlak i informowania o wszelkich zagrożeniach - co czynili do tej pory - ale też nakładałaby na nich dodatkową odpowiedzialność prawną.

Gotowi do dalszych rozmów

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka twierdzi, że nie zgłaszało uwag do zaproponowanych przez PTTK zmian przebiegu szlaków. Zawarcie umowy miało być tylko formalnym uregulowaniem prawa do korzystania z terenów, zgodnie z zapisami ustawy o lasach.

- Umowa byłaby nieodpłatna, a jej warunkami miało być między innymi porządkowanie szlaków dwa razy do roku, czy też dokonywanie okresowych przeglądów stanu ścieżek i zgłaszanie do nadleśnictwa potencjalnych zagrożeń. Koszty usunięcia powalonych drzew, czy naprawy rozjechanych szlaków ponosiłoby nadleśnictwo, bądź firma zajmująca się gospodarką leśną. Jeśli chodzi o odpowiedzialność cywilną, to wiem, że członkowie PTTK są ubezpieczeni. Skoro mielibyśmy wspólnie zarządzać szlakami, to dlaczego tylko Lasy Państwowe miałyby ponosić za nie odpowiedzialność - pyta Arkadiusz Fiślak z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka.