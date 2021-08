Wszedł do cudzego domu, przespał się na dywanie. Policja: tłumaczył, że było mu zimno

Policjanci z Sopotu zatrzymali mieszkańca Dolnego Śląska, który w środku nocy dostał się do cudzego domu i tam - na oszklonym tarasie - przespał się na dywanie. Mężczyzna usłyszał zarzut naruszenia miru domowego. Policjantom tłumaczył, że było mu zimno.

W piątek po godzinie 7 rano mieszkanka Sopotu powiadomiła policję, że do jej domu wszedł nieznajomy mężczyzna i śpi na tarasie. Na miejsce pojechali funkcjonariusze z referatu patrolowo-interwencyjnego, którzy zatrzymali 27-letniego mieszkańca województwa dolnośląskiego.

- Wyjaśniając okoliczności zdarzenia mundurowi ustalili, że 27-latek wtargnął w nocy do oszklonego tarasu domu poprzez uchylone drzwi, gdzie spał do rana. W trakcie rozmowy mężczyzna przyznał się policjantom do naruszenia miru oraz tłumaczył, że było mu zimno i chciał się gdzieś przespać. Był trzeźwy - informuje Lucyna Rekowska, rzeczniczka policji w Sopocie.