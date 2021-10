Sobótka: Wznowiona akcja poszukiwania ciała nurka w zalanej kopalni. Prokuratura wszczęła śledztwo

We wtorek rano strażacy wznowili w Sobótce akcję poszukiwania ciała trzeciego mężczyzny. Około godziny 11 ratownicy nurkowie ponownie zeszli do sztolni.

Co się wydarzyło w Sobótce

Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu. Trzech z sześciu nurkujących w zalanej kopalni w Sobótce nie wypłynęło na powierzchnię. To doświadczeni nurkowie, który w cywilnej szkole brali udział w ćwiczeniach poszerzających umiejętności. Zaginęło dwóch instruktorów i kursant. Dwóch mężczyzn nie wypłynęło na powierzchnię, trzeci chciał dostarczyć im butle z tlenem i również został pod wodą. Mieli od 41 do 50 lat.