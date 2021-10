Nurkowie nie wypłynęli z zalanej kopalni. Ratownicy wyciągnęli dwa ciała, znaleźli trzecie

- Pierwsze nurkowanie zakończyło się, nurkowie wyszli z wody i przekazali nam informację, że udało im się odnaleźć dwa ciała. Nie jesteśmy teraz w stanie potwierdzić personaliów tych osób. W tym momencie trwają przygotowania do drugiego nurkowania. Na ten moment jedyne, co możemy zrobić, to przygotować teren do dalszych działań pod wodą, oczyścić samo wejście, jest tam dużo nagromadzonego sprzętu - mówił strażak.