Pracowity weekend goprowców. Warunki w górach trudne, turyści gubili szlaki, trzeba było ich ratować

Lokatorzy ponad 23 tysięcy mieszkań w Jastrzębiu-Zdroju (woj. śląskie) mają w niedzielę zimne kaloryfery. To efekt awarii ciepłowniczych, do których doszło w mieście. Problemy dotyczą mieszkańców ponad 70 ulic. - Zidentyfikowaliśmy obydwie awarie, do których doszło w dwóch miejscach, odcięliśmy dwa osiedla. Teraz z powrotem napełniamy sieć ciepłowniczą. Do wieczora sieć będzie napełniona - deklaruje dostawca ciepła.