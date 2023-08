Śmierć Igora Stachowiaka. Sąd Najwyższy rozpoznaje kasacje, decyzja odroczona

Sąd Najwyższy wysłuchał stanowisk obrońców trzech byłych policjantów skazanych za przekroczenie uprawnień i znęcanie się nad Igorem Stachowiakiem, który zmarł we wrocławskim komisariacie w 2016 roku. Kasację - na niekorzyść byłych mundurowych - do SN wniósł też Rzecznik Praw Obywatelskich. Ze względu na zawiłość sprawy wydanie wyroku w sprawie odroczono do 23 sierpnia.

W środę (23 sierpnia) Sąd Najwyższy na rozprawie wysłuchał obszernych stanowisk adwokatów, którzy zgodnie chcieli oddalenia kasacji RPO. W swoich kasacjach obrona wnosiła też o uchylenie wyroku skazującego i ponowne rozstrzygnięcie sprawy, przekonując o braku winy funkcjonariuszy. Uchylenia wyroku chce też RPO. Zdaniem rzecznika, sąd w sposób pobieżny "źle ustalił przyczyny tragedii". RPO argumentował, że sąd oparł się na jednej ekspertyzie, nie biorąc pod uwagę innych opinii naukowców i zeznań świadków, które wykluczały, by Stachowiak był w czasie zatrzymania w stanie wyjątkowego pobudzenia. Swoje stanowisko przed sądem przedstawili też w środę przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wskazując, że SN może nazwać okoliczność śmierci Stachowiaka torturami, co ich zdaniem ma duże znaczenie dla społeczeństwa. W konsekwencji sędzia Michał Laskowski odroczył wydanie wyroku w tej sprawie do czwartku do godz. 8.30. Decyzję tę uzasadnił m.in. wyjątkową zawiłością sprawy.