Został skazany za znęcanie się nad Igorem Stachowiakiem, chciał ułaskawienia. Sąd się nie zgodził

Łukasz R. to policjant, który Igora Stachowiaka raził paralizatorem. Mężczyzna został prawomocnie skazany na dwa lata i sześć miesięcy pozbawienia wolności . R. dostał także ośmioletni zakaz wykonywania zawodu policjanta. Wniosek o ułaskawienie Łukasza R. złożyła jego żona. Wniosek nie trafi jednak na biurko prezydenta Andrzeja Dudy, bo nie dostał pozytywnej opinii od wrocławskiego sądu. Sprawę jako pierwszy opisał portal onet.pl. OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Wniosek o ułaskawienie nie trafi do prezydenta

Biuro prasowe Sądu Okręgowego we Wrocławiu - w rozmowie z redakcją TVN24 - potwierdza, że ułaskawienia dla R. nie będzie. Wszystko dlatego, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieście negatywnie zaopiniował wniosek żony skazanego policjanta. A Sąd Okręgowy wydał postanowienie o podtrzymaniu tej opinii. - To postanowienie zamyka dalszą drogę dla sprawy - słyszymy w biurze prasowym wrocławskiego sądu. Jak pisze onet.pl, "gdyby wniosek o ułaskawienie uzyskał choć jedną opinię pozytywną, sprawa trafiłaby do Wydziału ds. Ułaskawień Prokuratury Krajowej, która zdecydowałaby, czy skierować ją dalej do prezydenta".