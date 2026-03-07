Śmierć Magdaleny Majtyki. Poszukiwania ruszyły trzy godziny po odkryciu auta. Policja wyjaśnia

Wszczęto postępowanie w sprawie śmierci aktorki Magdaleny Majtyki Źródło: TVN24

W piątek odnaleziono ciało poszukiwanej 41-letniej aktorki serialowej i teatralnej Magdaleny Majtyki. Kobieta dwa dni wcześniej wyszła z domu i od tego czasu nie kontaktowała się z rodziną. Ciało kobiety znaleziono na terenie Biskupic Oławskich. Wcześniej w tej okolicy znaleziono jej auto. Prokuratura Rejonowa w Oławie wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Co się wydarzyło dzień do dniu:

Środa, 4 marca. Magdalena Majtyka wychodzi z domu i od tego momentu nie kontaktuje się z rodziną

Czwartek, 5 marca. ok godz. 11.00. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Oławie otrzymuje zgłoszenie dotyczące auta znajdującego się przy leśnej drodze

Czwartek, 5 marca. ok godz. 14.00. Funkcjonariusze otrzymują zgłoszenie o zaginięciu kobiety i rozpoczynają poszukiwania

W piątek, 6 marca, po godz. 17.00. Policja informuje, że aktorka nie żyje

W sobotę wrocławska policja opublikowała oświadczenie dotyczące działań podjętych po zaginięciu Magdaleny Majtyki - aktorki teatralnej i serialowej. Funkcjonariusze odnieśli się w nim do pojawiającej się w przestrzeni publicznej krytyki, wyjaśniając przebieg interwencji przy porzuconym samochodzie aktorki w miejscowości Biskupice Oławskie.

"Adekwatnie do posiadanych wówczas informacji"

Jak wyjaśnia policja, zgłoszenie dotyczące stojącego przy leśnej drodze pojazdu wpłynęło w czwartek, 5 marca, około godziny 11.

"Na miejsce skierowani zostali policjanci, którzy potwierdzili, że na terenie leśnym, bezpośrednio przy drodze gruntowej znajduje się samochód marki Opel Corsa. Pojazd był zamknięty, pozostawiony poza drogą publiczną i nie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym" - czytamy w oświadczeniu wrocławskiej policji.

Policjanci sporządzili notatkę z oględzin auta i przekazali ją dyżurnemu. Sprawdzili też samochód w policyjnych bazach, okazało się, że nie było zgłoszenia o jego kradzieży. "Podkreślić należy, że w momencie pierwszej interwencji związanej z pozostawionym pojazdem, nie było żadnych przesłanek wskazujących na to, że ujawniony samochód może mieć związek z zaginięciem lub przestępstwem, dlatego czynności zostały przeprowadzone adekwatnie do posiadanych wówczas informacji" - czytamy w komunikacie.

"Na tę chwilę, nie było również informacji o zaginięciu osoby mogącej mieć związek z tym samochodem" - podkreśla policja.

Rozpoczęcie poszukiwań

Zgłoszenie o zaginięciu Magdaleny Majtyki wpłynęło do jednego z wrocławskich komisariatów kilka godzin później - przed godziną 14. Dopiero wtedy policjanci rozpoczęli poszukiwania.

"Gdy Komenda Powiatowa Policji w Oławie otrzymała informacje, że poszukiwana przez wrocławskich funkcjonariuszy kobieta mogła przebywać w rejonie Biskupic Oławskich, policjanci niezwłocznie pojechali w rejon, gdzie sprawdzany był pojazd i rozpoczęli tam sprawdzenia pobliskiego terenu" - informuje.

Tragiczny finał poszukiwań

W piątek po południu policja poinformowała w komunikacie, że aktorka nie żyje. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, ciało kobiety odnaleźli strażacy ochotnicy.

- Spełnił się najczarniejszy scenariusz z możliwych - poinformowała asp. szt. Anna Nicer z wrocławskiej komendy w trakcie wieczornego briefingu prasowego i złożyła kondolencje rodzinie kobiety. I dodała, że samochód aktorki został zabezpieczony procesowo.

Magdalena Majtyka nie żyje Źródło: KMP Wrocław

Prokuratorskie śledztwo

Prokuratura Rejonowa w Oławie wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 41-latki.

Jak przekazał nam Damian Pownuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, według prokuratora, który był obecny na miejscu, "nic nie wskazuje na udział osób trzecich w zgonie", jednakże zastrzegł, że "ostateczną odpowiedź da sekcja".

"W sprawie tego tragicznego zdarzenia, związanego ze śmiercią Magdaleny Majtyki, prowadzone jest prokuratorskie śledztwo mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszelkich jego okoliczności oraz dokładnego przebiegu" - przekazała w sobotę policja.

Magdalena Majtyka nie żyje Źródło: TVN

Kim była Magdalena Majtyka?

Magdalena Majtyka była aktorką teatralną i filmową oraz choreografką z Wrocławia. Grała między innymi w takich filmach jak "Pan Samochodzik i templariusze" oraz serialach: "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", "Breslau", "1670", "Skazana" czy "Na dobre i na złe".

