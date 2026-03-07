Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Śmierć Magdaleny Majtyki. Poszukiwania ruszyły trzy godziny po odkryciu auta. Policja wyjaśnia

Magdalena Majtyka nie żyje
Wszczęto postępowanie w sprawie śmierci aktorki Magdaleny Majtyki
Źródło: TVN24
Wrocławska policja opublikowała oświadczenie, w którym wyjaśnia, dlaczego poszukiwania aktorki Magdaleny Majtyki nie zaczęły się od razu po odnalezieniu jej auta. Funkcjonariusze znaleźli samochód w czwartek rano, trzy godziny później rozpoczęły się poszukiwania kobiety, w piątek odnaleziono jej ciało. "Nie było żadnych przesłanek wskazujących na to, że ujawniony samochód może mieć związek z zaginięciem lub przestępstwem" - czytamy w komunikacie.

W piątek odnaleziono ciało poszukiwanej 41-letniej aktorki serialowej i teatralnej Magdaleny Majtyki. Kobieta dwa dni wcześniej wyszła z domu i od tego czasu nie kontaktowała się z rodziną. Ciało kobiety znaleziono na terenie Biskupic Oławskich. Wcześniej w tej okolicy znaleziono jej auto. Prokuratura Rejonowa w Oławie wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Co się wydarzyło dzień do dniu:

  • Środa, 4 marca. Magdalena Majtyka wychodzi z domu i od tego momentu nie kontaktuje się z rodziną
  • Czwartek, 5 marca. ok godz. 11.00. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Oławie otrzymuje zgłoszenie dotyczące auta znajdującego się przy leśnej drodze
  • Czwartek, 5 marca. ok godz. 14.00. Funkcjonariusze otrzymują zgłoszenie o zaginięciu kobiety i rozpoczynają poszukiwania
  • W piątek, 6 marca, po godz. 17.00. Policja informuje, że aktorka nie żyje

W sobotę wrocławska policja opublikowała oświadczenie dotyczące działań podjętych po zaginięciu Magdaleny Majtyki - aktorki teatralnej i serialowej. Funkcjonariusze odnieśli się w nim do pojawiającej się w przestrzeni publicznej krytyki, wyjaśniając przebieg interwencji przy porzuconym samochodzie aktorki w miejscowości Biskupice Oławskie.

"Adekwatnie do posiadanych wówczas informacji"

Jak wyjaśnia policja, zgłoszenie dotyczące stojącego przy leśnej drodze pojazdu wpłynęło w czwartek, 5 marca, około godziny 11.

"Na miejsce skierowani zostali policjanci, którzy potwierdzili, że na terenie leśnym, bezpośrednio przy drodze gruntowej znajduje się samochód marki Opel Corsa. Pojazd był zamknięty, pozostawiony poza drogą publiczną i nie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym" - czytamy w oświadczeniu wrocławskiej policji.

Policjanci sporządzili notatkę z oględzin auta i przekazali ją dyżurnemu. Sprawdzili też samochód w policyjnych bazach, okazało się, że nie było zgłoszenia o jego kradzieży. "Podkreślić należy, że w momencie pierwszej interwencji związanej z pozostawionym pojazdem, nie było żadnych przesłanek wskazujących na to, że ujawniony samochód może mieć związek z zaginięciem lub przestępstwem, dlatego czynności zostały przeprowadzone adekwatnie do posiadanych wówczas informacji" - czytamy w komunikacie.

"Na tę chwilę, nie było również informacji o zaginięciu osoby mogącej mieć związek z tym samochodem" - podkreśla policja.

Rozpoczęcie poszukiwań

Zgłoszenie o zaginięciu Magdaleny Majtyki wpłynęło do jednego z wrocławskich komisariatów kilka godzin później - przed godziną 14. Dopiero wtedy policjanci rozpoczęli poszukiwania.

"Gdy Komenda Powiatowa Policji w Oławie otrzymała informacje, że poszukiwana przez wrocławskich funkcjonariuszy kobieta mogła przebywać w rejonie Biskupic Oławskich, policjanci niezwłocznie pojechali w rejon, gdzie sprawdzany był pojazd i rozpoczęli tam sprawdzenia pobliskiego terenu" - informuje.

"Najczarniejszy scenariusz". Nowe informacje po śmierci polskiej aktorki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Najczarniejszy scenariusz". Nowe informacje po śmierci polskiej aktorki

Wrocław

Tragiczny finał poszukiwań

W piątek po południu policja poinformowała w komunikacie, że aktorka nie żyje. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, ciało kobiety odnaleźli strażacy ochotnicy.

- Spełnił się najczarniejszy scenariusz z możliwych - poinformowała asp. szt. Anna Nicer z wrocławskiej komendy w trakcie wieczornego briefingu prasowego i złożyła kondolencje rodzinie kobiety. I dodała, że samochód aktorki został zabezpieczony procesowo.

Magdalena Majtyka nie żyje
Magdalena Majtyka nie żyje
Źródło: KMP Wrocław

Prokuratorskie śledztwo

Prokuratura Rejonowa w Oławie wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 41-latki.

Jak przekazał nam Damian Pownuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, według prokuratora, który był obecny na miejscu, "nic nie wskazuje na udział osób trzecich w zgonie", jednakże zastrzegł, że "ostateczną odpowiedź da sekcja".

"W sprawie tego tragicznego zdarzenia, związanego ze śmiercią Magdaleny Majtyki, prowadzone jest prokuratorskie śledztwo mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszelkich jego okoliczności oraz dokładnego przebiegu" - przekazała w sobotę policja.

Magdalena Majtyka nie żyje
Magdalena Majtyka nie żyje
Źródło: TVN

Kim była Magdalena Majtyka?

Magdalena Majtyka była aktorką teatralną i filmową oraz choreografką z Wrocławia. Grała między innymi w takich filmach jak "Pan Samochodzik i templariusze" oraz serialach: "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", "Breslau", "1670", "Skazana" czy "Na dobre i na złe".

OGLĄDAJ: Najnowsze wydanie programu "Dwie strony"
Tomasz Terlikowski

Najnowsze wydanie programu "Dwie strony"

Tomasz Terlikowski
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Svitlana Kucherenko /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Wrocław

Udostępnij:
Tagi:
WrocławPolicjaProkuratura
Czytaj także:
imageTitle
Pogaczar z rekordowym zwycięstwem w Strade Bianche
EUROSPORT
Tragiczny wypadek na DK1
Zderzyli się dwaj motocykliści. Nie żyje 22-latek
Katowice
41 min
pap_20260226_11D
Jak Łukaszenka zarabia na Polsce. Kulisy systemu przemytu na granicy
Superwizjer. Podcast
Kacper Tomasiak
Dobry skok Tomasiaka w konkursie
RELACJA
Karetka pogotowia (zdjęcie ilustracyjne)
Czteroletnie dziecko spadło z trzeciego piętra
Katowice
Premier Donald Tusk
Tusk komentuje wybór Czarnka. "Gra o wszystko"
Najnowsze
Przemysław Czarnek
"To dobra wiadomość dla Donalda Tuska"
imageTitle
Wielka niespodzianka w kwalifikacjach
EUROSPORT
Tragiczne skutki powodzi w Nairobi
Rośnie bilans ofiar powodzi w stolicy. "Widziałem, jak niesie go woda"
METEO
HMS Prince of Wales
Lotniskowiec HMS Prince of Wales postawiony w stan podwyższonej gotowości
RELACJA
Przebiśniegi, przedwiośnie, wiosna
Ciepło nas nie opuści, ale tego dnia mają wrócić opady
METEO
Przemysław Czarnek
Czarnek: nie mamy tu OZE, sr-OZE. Mamy nasz węgiel!
BIZNES
Przemysław Czarnek
To on będzie kandydatem PiS na premiera. Zwrócił się do Tuska: pusty łbie
Pożar obiektu wypoczynkowego w Trójcy
Spłonęła willa w dawnym rządowym ośrodku
Rzeszów
rowery salon shutterstock_1493447537
Czekają na wiosnę. "Kiedy nie ma warunków, drzwi sklepów się nie otwierają"
Łukasz Figielski
imageTitle
Młodzi polscy skoczkowie bez medalu w konkursie drużynowym
EUROSPORT
Saad bin Sherida al-Kaabi
Pesymistyczne prognozy Kataru: ogromna podwyżka i wielkie hamowanie rynków
BIZNES
Wyjątkowa linia K na Dzień Kobiet
Zabytkowy tramwaj na Dzień Kobiet. Na ulice wyjedzie linia K
WARSZAWA
Nagranie tornada w Three Rivers w stanie Michigan
"Wszystko fruwało i uderzało w szyby. Zaczęło robić się strasznie"
METEO
W gospodarstwie padło 40 sztuk bydła
W gospodarstwie padło 40 sztuk bydła. Weterynarze wskazują na zaniedbania
Olsztyn
imageTitle
Niesamowita końcówka Strade Bianche. Niewiadoma-Phinney pokazała moc
EUROSPORT
Kamienica przy ulicy Chrobrego 8
Grzyb pożera kamienicę. Miejsce: Warszawa, czas: XXI wiek
Katarzyna Kędra
imageTitle
110. zwycięstwo Klaebo w Pucharze Świata
EUROSPORT
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na torach. Nie żyje 84‑letnia kobieta
Katowice
11-latek uhonorowany
Zobaczył leżącego seniora, jako pierwszy rzucił się na pomoc. Ma 11 lat
Katowice
Mężczyźni, którzy korzystali z dronów w strefie zakazu lotów usłyszeli zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Latali dronami w pobliżu Pałacu Prezydenckiego. Decyzja prokuratury
WARSZAWA
Andrzej Domański
Ropa i gaz coraz droższe. Minister: widzimy możliwe konsekwencje
BIZNES
imageTitle
Wypadek Polaków na torze. Bolesny finał w Altenbergu
EUROSPORT
Prezydent Karol Nawrocki
"Terminy są nieprawdopodobnie napięte". Sikorski o podpisie prezydenta
imageTitle
Val di Fassa szczęśliwa dla Włoszki. Znów wygrała o 0,01 sekundy
EUROSPORT
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica