Policja twierdziła, że 34-latek "miał puls i oddychał". Z nagrań wynika, że nie żył przed przyjazdem karetki

Dziennikarze Onetu dotarli do nagrań rozmów załogi karetki, która 6 sierpnia została wezwana do 34-letniego Bartosza z Lubina. Wcześniej próbowali zatrzymać go policjanci - mężczyzna stracił przytomność podczas interwencji. Policja twierdziła, że mężczyzna żył w momencie przejęcia przez zespół ratownictwa. Z nagrań wynika, że to nieprawda. Ratowniczka relacjonuje: - Pojechaliśmy na miejsce tej interwencji i tam się okazało, że pacjent nie żyje.

Dziennikarze Onetu dotarli do siedmiu nagrań. Pierwsze zostało zarejestrowane, jeszcze zanim karetka dotarła pod blok 34-letniego Bartosza Sokołowskiego, gdzie zatrzymać próbowali go policjanci. Podczas rozmowy z dyżurnym komendy w Lubinie ratownicy dowiadują się, że "pacjent odpłynął, ale znowu krzyczy, więc chyba oprzytomniał". Zespół karetki w pewnym momencie słyszy głos policjanta dopytującego, gdzie jest karetka.

Z drugiego nagrania wynika, że ratownicy nie próbowali ratować Bartka, bo w momencie ich przyjazdu mężczyzna już nie żył. Ratowniczka mówi do dyspozytorki, że "mamy w karetce zgon":

"Pojechaliśmy na miejsce tej interwencji i tam się okazało, że pacjent nie żyje"

- Pojechaliśmy tam na miejsce tej interwencji i tam się okazało, że pacjent nie żyje. Wzięliśmy go do karetki, tam do przebadania - przekazuje dyspozytorce, która jest wyraźnie zdziwiona i dopytuje, dlaczego zespół karetki zdecydował się zabrać nieżyjącego pacjenta.

Ratowniczka odpowiada, że mężczyzna był w kajdankach i "trzeba było go wziąć, żeby wszystkie tam parametry, bo na tym deszczu na ulicy nie mieliśmy co badać". Z kolejnych nagrań wynika, że zespół karetki zastanawiał się, kto i kiedy będzie mógł stwierdzić zgon mężczyzny. Ratowniczka w rozmowie z kolejną dyspozytorką relacjonuje, że karetka podjechała pod Szpitalny Oddział Ratunkowy, żeby lekarz dyżurny stwierdził zgon. Zaznacza jednak, że w szpitalu im odmówiono:

- Policjantka była z nami, na ten podjechała, na SOR, ale on tam [nazwisko lekarza] wykrzyczał, wykrzyczał, że jesteśmy nieporadni, nie umiemy załatwiać (...), "to już trzecie zwłoki przywozicie w tym tygodniu, SOR nie jest od stwierdzenia zgonów" - opowiadała ratowniczka.

Na bazę - ze zwłokami na pokładzie

Z kolejnych nagrań dowiadujemy się, że ratownicy - ciągle z ciałem Bartosza - postanowili wrócić do bazy. Ratowniczka stara się zorganizować lekarza, który formalnie potwierdzi śmierć 34-latka i umożliwi ratownikom zakończenie akcji. Kiedy dyspozytorka poleca jej, żeby ratownicy czekali na bazie do momentu jego powrotu z innego wyjazdu, ratowniczka pyta, czy może iść do domu:

Prokuratorzy z Łodzi zajmą się sprawą śmierci po interwencji policji w Lubinie TVN24

- Dobra, a ja mogę iść do domu, bo to zespół dzienny już jest? - mówi w pewnym momencie. W odpowiedzi słyszy, żę musi zaczekać na zakończenie formalnie ciągle trwającego zlecenia.

Dwie, różne wersje

Nagrania opublikowane przez Onet podważają wersję zdarzeń, którą w tej sprawie przedstawia policja. Policja utrzymuje, że funkcjonariusze wezwali karetkę i przekazali ratownikom mężczyznę, który - jak mówił rzecznik dolnośląskiej policji - "oddychał i miał puls". Biuro prasowe komendy wojewódzkiej w poniedziałek przekazało, że nie będzie komentować treści nagrań.

Legnickie pogotowie odsyła do urzędu marszałkowskiego. Tam z kolei słyszymy, że z powodu trwającego śledztwa też żadnego komentarza nie będzie. Pełnomocnicy rodziny Bartka Sokołowskiego przekazują, że znali już wcześniej treść tych nagrań i że są to najprawdpodobniej te same nagrania, które znajdują się w aktach sprawy.

Wojciech Kasprzyk, jeden z pełnomocników rodziny, podkreśla: - Potwierdza to nasze tezy, które mieliśmy od początku. Policja się skompromitowała. I teraz jest pytanie, jakie czynności zostaną podjęte, czy funkcjonariusze zostaną zawieszeni, czy dalej będą brnęli w to, że do niczego nie doszło. Z tych nagrań wynika jasno, że karetka pogotowia zabrała zwłoki.

Śmierć po interwencji policji

Bartosz Sokołowski zmarł 6 sierpnia rano, po interwencji policji. Mężczyzna - jak przekazują rodzice 34-latka - był uzależniony od narkotyków. Nad ranem wrócił pod blok, w którym mieszkał i rzucał kamykami w okno, żeby ktoś otworzył mu drzwi. Matka wezwała policję. Niedługo potem koło niego byli już policjanci.

Nagranie z policyjnej interwencji w Lubinie Marlena Najman

Mieszkańcy sąsiedniego bloku nagrali przebieg interwencji. Film trafił do sieci. Widać na nim, jak przez kilka minut policjanci próbują obezwładnić mężczyznę, który leży na ziemi. 34-latek krzyczy i próbuje się wyrwać. Do dwójki funkcjonariuszy dołącza kolejny, a także mężczyzna w białej bluzie z plecakiem (prawdopodobnie policjant w cywilu). We czwórkę pochylają się nad leżącym 34-latkiem, próbują go obezwładnić. Po chwili przenoszą mężczyznę do radiowozu. Jednak nie udaje im się go tam umieścić.

Bartosz leży na ulicy, przy radiowozie. W pewnym momencie przestaje krzyczeć i wyrywać się. Prawdopodobnie traci przytomność. Na filmie widać, jak jeden z funkcjonariuszy próbuje cucić 34-latka klepnięciem w twarz. Policja utrzymuje, że funkcjonariusze wezwali karetkę i przekazali ratownikom mężczyznę, który - jak mówił rzecznik dolnośląskiej policji - "oddychał i miał puls". W komunikacie opublikowanym przez policję można było przeczytać, że Bartosz zmarł w szpitalu.

Narkotyki w organizmie

Z materiału pobranego ze zwłok zmarłego wykonano badania toksykologiczne. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi prokurator Krzysztof Kopania przekazał, że "z opinii biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wynika, że przeprowadzone badanie krwi i moczu wykazało obecność metamfetaminy i amfetaminy w stężeniach toksycznych". "Jak zaznaczyli biegli, substancje te w takich stężeniach mogą spowodować zaburzenia rytmu serca, również takie, które prowadzą do zaburzenia krążenia i zgonu. Ponadto stwierdzono obecność wielu leków psychotropowych". Dodał, że w ramach śledztwa planowane są między innymi dalsze przesłuchania - ich szczegóły na razie nie są ujawniane.

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji inspektor Mariusz Ciarka przytoczył w TVN24 wyniki sekcji zwłok i oświadczenie łódzkiej prokuratury w tej sprawie. - Badania toksykologiczne stwierdziły tak toksyczne, duże ilości różnego rodzaju narkotyków w krwi, moczu i wątrobie, które mogły mieć wpływ na zgon, konkretnie zaprzestanie pracy serca u tego chłopaka - mówił.

- Oczywiście to trzeba wyjaśnić, to nie zamyka jeszcze sprawy - zaznaczył rzecznik. Mówił przy tym, że wcześniejsze oświadczenie w tej sprawie "wskazało, że wcześniejsza sekcja zwłok nie wykazała żadnych uszkodzeń ciała, które mogłyby mieć wpływ na ten zgon". - Te dwie informacje już są bardzo ważne dla opinii publicznej - dodał.

Policjant mówił też, że pełnomocnik rodziny mężczyzny "podczas konferencji prasowej oświadczył, że ma nieoficjalne, od jakiejś anonimowej, nieznanej bliżej osoby, (informacje - red.), że została złamana grdyka, krtań". Jak mówił, "prokuratura później stanowczo zaprzeczyła takim ustaleniom". - Nie wiem, czy to się przebiło w opinii publicznej, ale jest to bardzo krzywdzące dla wyjaśnienia tej sprawy - ocenił.

