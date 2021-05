10-letnia Kristina nigdy nie wróciła ze szkoły. Znajomy rodziny "wywiózł ją do lasu i zabił"

Do zabójstwa 10-letniej Kristiny doszło 13 czerwca 2019 roku. Dziewczynka wracała ze szkoły. Do domu miała kilometr, ale nigdy tam nie dotarła. W odległości około 200 metrów od domu była po raz ostatni widziana żywa. Rodzina 10-latki, mieszkańcy Mrowin, strażacy i policja rozpoczęli poszukiwania. Po kilku godzinach - w lesie około sześć kilometrów od domu dziewczynki - znaleziono jej ciało. Początkowo śledczy informowali o tym, że do zbrodni doszło na tle seksualnym. Później okazało się, że sprawca chciał skierować podejrzenia śledczych na działanie pedofila. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>> Zatrzymany kilka dni później Jakub A. przyznał się do zabicia Kristiny. Oprócz zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem w wyniku "motywacji zasługującej na szczególne potępienie" usłyszał także zarzut zbezczeszczenia zwłok i podżegania do zabójstwa. A. miał bowiem przez internet namawiać swojego znajomego do zabójstwa dziewczynki. Za pomoc miał oferować 10 tysięcy złotych.