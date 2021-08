Labrador Carlos wywąchał paczki z heroiną warte ponad sześć milionów złotych. Osiem osób z zarzutami

Na przejściu granicznym w Słubicach (Lubuskie) psi funkcjonariusz Carlos wykrył ukryte w ciężarówce paczki z heroiną. Labrador swoim wytrenowanym nosem przyczynił się do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się - jak informują służby - przemytem narkotyków i wykorzystującej do tego legalnie działające firmy transportowe. Osiem osób usłyszało zarzuty w tej sprawie.

Podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji, przekazała w czwartek, że działania zainicjowali funkcjonariusze z Wrocławia. Ustalili, że na teren Polski z Europy Zachodniej przewożone są narkotyki, a Polska jest nie tylko krajem docelowym, ale także tranzytowym. Stąd - według ustaleń śledczych - zabronione substancje miały trafiać do innych krajów, w tym do Skandynawii. Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w Dolnośląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.