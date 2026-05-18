Wrocław

Ślub w Wiedniu, uznany we Wrocławiu. Transkrypcja bez wyroku, pierwsza taka w Polsce

Wrocław uznał małżeństwo jednopłciowe zawarte za granicą
We Wrocławiu uznano małżeństwo jednopłciowe zawarte za granicą bez wyroku sądu
Są razem od pół wieku, rok temu wzięli ślub w Wiedniu. We Wrocławiu Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski odebrali polską transkrypcję aktu małżeństwa - pierwszą taką wydaną bez wyroku sądu.

Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu 15 maja dokonał transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego. To pierwsza taka procedura w Polsce przeprowadzona bez konieczności wcześniejszego orzeczenia sądowego.

Dokument w poniedziałek odebrali Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, którzy ślub wzięli w maju ubiegłego roku w Wiedniu. Są razem od około 50 lat.

- Procedura od złożenia wniosku trochę trwała, ale dzięki życzliwości urzędników oraz wykorzystaniu przysługujących obywatelom w Polsce praw, udało nam się uzyskać to bez pomocy sądu - mówią.

Przełom po wyroku TSUE

Sprawa jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25 listopada 2025 roku. TSUE uznał, że państwa członkowskie nie mogą odmawiać uznania małżeństw jednopłciowych zawartych legalnie w innych krajach Unii.

- To jest nasze życie, nasze szczęście i nasze prawo - podkreślają Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski.

- Dla całej Polski to oznacza, że zaczynamy być normalnym europejskim krajem, w którym są zasady równości i takie same prawa dla wszystkich osób. Prawo do życia, prawo do miłości wreszcie zaczyna być realizowane dzięki temu, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej - mówi Katarzyna Lubiniecka-Różyło, pełnomocniczka wojewody ds. równego traktowania.

