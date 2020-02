"Wskoczyła na ręce i wtuliła się w mundur". Policjanci pomogli zbłąkanej owieczce

"Gospodarz zaskoczony"

Kierowca przeprowadził owieczkę w bezpieczne miejsce i czekał na przyjazd policjantów. - Jagnię było wyziębione i przestraszone. Kiedy policjantka przykucnęła przy zwierzęciu, to wskoczyło jej na ręce i wtuliło się w mundur - przekazuje policjantka. Owca została "zabezpieczona" i w policyjnym radiowozie czekała na ustalenie swojego właściciela. Szybko okazało się, że owieczka to uciekinier z pobliskiego gospodarstwa. Została przekazana właścicielom. - Gospodarz był zaskoczony. Czteromiesięczny maluch wrócił do stada, a jego właściciel nie krył wzruszenia i wdzięczności - mówi Nierychła. Maluch to część stada, które znane jest mieszkańcom Opola. Jego właściciel wypasał swoje owce na nadodrzańskich wałach w Opolu.