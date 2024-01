Kiedy gasili pożar, ktoś ukradł im nowy sprzęt. Proszą o pomoc

Strażacy ochotnicy z Sieroszowa (woj. dolnośląskie) zostali okradzeni z przecinarki do stali i betonu oraz piły spalinowej. Do kradzieży doszło, gdy gasili pożar stodoły w sąsiedniej miejscowości. Druhowie zwrócili się w mediach społecznościowych z prośbą o pomoc w odnalezieniu sprzętu.

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę (5/6 stycznia). Druhowie z OSP Sieroszów zostali wezwani do pożaru stodoły w Bobolicach.

Czytaj też: "Jesteśmy w szoku, że ktoś wpadł na pomysł, by ukraść sprzęt ratujący życie" W godzinach od 22 do 2 w nocy brali udział w działaniach gaśniczych. Pod ich nieobecność ktoś włamał się do remizy i ukradł nową przecinarkę do stali i betonu oraz piłę spalinową.