Siedmiolatek stracił w wypadku rękę, walczy o życie. Jego rodzice i siostrzyczka zginęli

Ratownicy walczyli o życie siedmiolatka już na miejscu wypadku. Niestety konieczna była amputacja ręki. Chłopiec miał też obrażenia wewnętrzne i połamane pozostałe kończyny. W skrajnie ciężkim stanie trafił do szpitala. Wypadek w Ligocie Prószkowskiej pod Opolem przeżył tylko on. Rodzice oraz kilkumiesięczna siostra nie mieli żadnych szans.

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w środę przed godziną 16 na leśnym odcinku drogi między Opolem a Prudnikiem. Osobowa toyota zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. Samochodem jechali rodzice z dwójką dzieci.

"Potworne krwawienie"

- Ratowanie życia rozpoczęło się już na miejscu. Zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego musiał dołożyć wiele starań, żeby utrzymać chłopca przy życiu, między innymi ze względu na rozległość urazów, a zwłaszcza urazową amputację kończyny górnej prawej, do której doszło na miejscu. Wiązało się to z potwornym krwawieniem - mówi dr Wojciech Walas z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Chłopiec został przetransportowany do szpitala w stanie skrajnie ciężkim. Trafił na blok operacyjny, gdzie chirurdzy dziecięcy i naczyniowi opanowali obfite krwawienie, zamykając uszkodzone naczynia krwionośne. Pozostałe kończyny chłopca były połamane, zaopatrzyli je ortopedzi.

- Doznał także obrażeń narządów wewnętrznych, klatki piersiowej i brzucha, ale wszystko wskazuje na to, że te obrażenia nie są bardzo duże i prawdopodobnie nie będą wymagały żadnego leczenia operacyjnego. Ważne jest to, że nie doszło do ciężkiego urazu głowy, czy złamania kręgosłupa - dodaje lekarz.