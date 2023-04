Śmiertelne potrącenie pod Wrocławiem. Kierowca odjechał, policja apeluje o pomoc

czytaj dalej

Paweł Kukiz i jego posłowie od samego początku sprzedali się PiS-owi. To nawet nie są politycy, to są sprzedawczyki, to są ludzie, którzy oszukali swoich wyborców - powiedziała w programie "Kampania #BezKitu" w TVN24 posłanka PO Marta Wcisło. W ten sposób skomentowała doniesienia w sprawie dotacji o wartości 4,3 miliona złotych dla fundacji związanej z Kukizem. - Nie mamy żadnej kontroli parlamentarnej nad tym, co robi rząd - stwierdził poseł PSL-Koalicji Polskiej Władysław Teofil Bartoszewski. Z Pawłem Kukizem o dotacji rozmawiał reporter TVN24 Maciej Warsiński.