Dachował i uderzył w drzewo, auto jest kompletnie zniszczone. Sam opuścił wrak i nie trafił do szpitala

- Kierowca w wyniku niedostosowania prędkości do panujących warunków zjechał z jezdni do rowu, następnie dachował, a na końcu uderzył w drzewo - mówi Ewa Kluczyńska, oficer prasowy policji w Jaworze.

Bez poważniejszych obrażeń

Siła uderzenia była ogromna, co widać po karoserii seata. Drzewo odcisnęło swój wyraźny ślad w poprzek auta, na wysokości przednich foteli. Patrząc na to, co zostało z samochodu, chyba cudem należy nazwać ciąg dalszy tej historii.