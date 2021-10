Śmierć trzech młodych mężczyzn na Dolnym Śląsku. Policja odpowiada na pytania przed sejmową komisją

We wtorek na Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawiciele policji i MSWiA przekazali informacje o toczących się postępowaniach w sprawach śmierci trzech młodych mężczyzn, do których doszło po interwencjach dolnośląskich policjantów. Mimo wielu zadanych pytań, nadal niewyjaśniona została sprawa całości nagrania z interwencji funkcjonariuszy w mieszkaniu 29-letniego Łukasza z Wrocławia. Wciąż nie wiadomo, co widać na fragmencie nagrania, którego policja nie zdecydowała się opublikować.