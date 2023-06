Lokomotywa zapaliła się podczas postoju przy peronie. Ewakuowano 80 pasażerów

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem, w momencie postoju pociągu relacji Przemyśl-Jelenia Góra przy peronie w miejscowości Sędzisław.

- Dowiedzieliśmy się, że zapaliła się lokomotywa. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastaliśmy lokomotywę, na której pantograf był odłączony od trakcji. Zadymienie zewnątrz jak i wewnątrz lokomotywy było znaczne. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dojściu do możliwego źródła zadymienia. Wykazaliśmy, że jest to szafa rozdzielcza wysokiego napięcia - przekazał Krzysztof Cisowski ze straży pożarnej w Kamiennej Górze.

Sędzisław. Pożar lokomotywy, ewakuacja pasażerów

Pożar początkowo próbował ugasić maszynista za pomocą gaśnicy. Częściowo mu się to udało. - My po dojeździe dogasiliśmy go gaśnicami, a potem schładzaliśmy pomieszczenia - dodaje Cisowski.