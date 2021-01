Wybił szyby w radiowozach oraz w komisariacie i poszedł do domu. Znalazł go policyjny pies

W sobotni poranek policjanci z Lubina otrzymali informację o tym, że ktoś niszczy ich radiowozy. Gdy mundurowi pojawili się na miejscu wandala już tam nie było. Były za to zaparkowane policyjne auta, a dwa z nich miały wybite szyby. Te były uszkodzone także w oknach budynku komisariatu. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>>

Wybił szyby w radiowozach, namierzył go policyjny pies

Wybił szyby w radiowozach, namierzył go policyjny pies policja Lubin

Wandala pomógł znaleźć policyjny pies

By odnaleźć osobę, która zniszczyła radiowozy, sprowadzono psa z policji w Kamiennej Górze. - Jukon podjął trop i doprowadził funkcjonariuszy pod drzwi mieszkania, w którym ukrywał się podejrzewany o zniszczenie policyjnego mienia - relacjonuje Sylwia Serafin z policji w Lubinie. I dodaje, że zatrzymany to 23-letni mieszkaniec gminy Ścinawa. Nie wiadomo dlaczego mężczyzna w sobotni poranek postanowił zniszczyć zaparkowane radiowozy. - Za pomocą drewnianego kija wyładował swoją agresję i wybił szyby w policyjnych samochodach oraz w komisariacie. Łączne straty oszacowano na ponad dwa tysiące złotych - przekazuje Serafin. 23-latkowi grozi teraz do pięciu lat więzienia. Już wcześniej miał problemy z prawem, posiada między innymi aktywny zakaz stadionowy.