Niemal 40 lat spędził w więzieniu. Niedawno wyszedł na wolność, ale szybko wrócił za kraty

czytaj dalej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wideo opublikowanym na Facebooku w nocy ze środy na czwartek ponownie wezwał NATO do większej pomocy w walce z Rosjanami. - Szczyty NATO, UE i G7 pokażą, kto jest przyjacielem - mówił. - Zobaczymy to 24 marca. Wytrzymaliśmy już miesiąc. To sześć razy dłużej, niż wróg planował - dodał.