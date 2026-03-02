Niszczyli wszystko, co napotkali po drodze. Nagrał ich monitoring

Policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że w nocy doszło do aktu wandalizmu na terenie miasta oraz gminy Ścinawa.
Ze zgłoszenia wynikało, że dwie osoby chodziły po mieście i dewastowały elementy infrastruktury. Uszkodzone zostały lampy na stadionie, zniszczone drzwi do toalety publicznej, wybite szyby i wyrwana instalacja, a także zdewastowana tablica informacyjna, śmietniki oraz inne elementy infrastruktury publicznej przy nowo wyremontowanym porcie i parkingu nad Odrą.
Straty to ponad 60 tysięcy złotych
Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez miejski monitoring. Łączne straty oszacowano na ponad 60 tysięcy złotych.
Sprawą zajmie się sąd rodzinny
Jak ustalili policjanci, za aktem wandalizmu stoją dwaj 15-letni mieszkańcy gminy. Ze względu na wiek sprawców sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o ich dalszym losie.
