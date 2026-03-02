Niszczyli wszystko, co napotkali po drodze. Nagrał ich monitoring

Dwaj 15-latkowie zdewastowali infrastrukturę w Ścinawie Źródło: Dolnośląska policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że w nocy doszło do aktu wandalizmu na terenie miasta oraz gminy Ścinawa.

Ze zgłoszenia wynikało, że dwie osoby chodziły po mieście i dewastowały elementy infrastruktury. Uszkodzone zostały lampy na stadionie, zniszczone drzwi do toalety publicznej, wybite szyby i wyrwana instalacja, a także zdewastowana tablica informacyjna, śmietniki oraz inne elementy infrastruktury publicznej przy nowo wyremontowanym porcie i parkingu nad Odrą.

Lampy, szyby, instalacja i toaleta publiczna zniszczone przez nastolatków Źródło: KPP w Lubinie

Straty to ponad 60 tysięcy złotych

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez miejski monitoring. Łączne straty oszacowano na ponad 60 tysięcy złotych.

Niszczyli infrastrukturę miejską Źródło: KPP w Lubinie

Sprawą zajmie się sąd rodzinny

Jak ustalili policjanci, za aktem wandalizmu stoją dwaj 15-letni mieszkańcy gminy. Ze względu na wiek sprawców sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o ich dalszym losie.

Dwaj 15-latkowie zdewastowali miejską infrastrukturę w Ścinawie Źródło: KPP w Lubinie

OGLĄDAJ: Jaka jest sytuacja Polaków, przebywających na Bliskim Wschodzie?

Opracowała Svitlana Kucherenko /tok