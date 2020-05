Zygzakiem, cysterną z niebezpieczną cieczą. Kierowca kompletnie pijany

Raz łapał pobocze, raz odbijał na sąsiedni pas. Kierowca cysterny miał tak duże problemy z utrzymaniem prostej linii jazdy, że stwarzał realne zagrożenie dla innych. Widziała to jadąca za nim kobieta, która powiadomiła policję. Nie pomyliła się. 55-latek miał ponad trzy promile alkoholu w organizmie.

Podwójne niebezpieczeństwo

- Po sprawdzeniu okazało się, że ma on ponad trzy promile alkoholu w organizmie. Ponadto, jak sam przyznał, jechał aż z terenu Niemiec. Niebezpieczeństwo, jakie stwarzał nieodpowiedzialny kierowca, potęgował fakt, że przewoził on substancje niebezpieczną do produkcji asfaltów - informuje Krzysztof Pawlik z lubińskiej policji.