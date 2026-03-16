Radnemu grozi 15 lat więzienia. Za wykorzystanie seksualne dziewczynki

Do zdarzenia doszło w powiecie legnickim

Prokuratura Rejonowa w Legnicy poinformowała o akcie oskarżenia przeciwko Janowi B. Do przestępstw zarzucanych radnemu ze Ścinawy (Dolnośląskie) dochodziło - według śledczych - w latach 2023–2025.

Sprawę zgłosiła policji matka dziewczynki po tym, jak zorientowała się, że jej córka spotyka się z dużo starszym mężczyzną. Jan B. został zatrzymany w sierpniu 2025 r. i do stycznia tego roku był aresztowany. Potem został objęty dozorem policyjnym. Nie może się też zbliżać do pokrzywdzonej oraz przebywać na imprezach z udziałem małoletnich.

Odmówił złożenia wyjaśnień

Mężczyzna został oskarżony przez legnicką prokuraturę o wielokrotne współżycie z dziewczynką w wieku poniżej 15 lat.

- Jan B. przesłuchany w charakterze podejrzanego początkowo przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu i złożył wyjaśnienia. Po uzupełnieniu zarzutów nie przyznał się już jednak do popełnienia przestępstwa i odmówił złożenia wyjaśnień - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prokurator Liliana Łukasiewicz. B. nie był wcześniej karany. Przed zatrzymaniem, oprócz sprawowania mandatu radnego, był również sołtysem.

Grozi mu do 15 lat więzienia. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Lubinie.

Art. 200. § 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15. Kodeks karny

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Opracowała: Aleksandra Arendt-Czekała