Jechał za szybko, uderzył w barierę i wpadł do rzeki

W Sarbach na Dolnym Śląsku, na mokrej jezdni kierowca volkswagena stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w barierę i wpadł do rzeki. 19-latek wyszedł na brzeg o własnych siłach.

Młody kierowca w niedzielne popołudnie jechał z Sarb w kierunku Przeworna. - 19-latek w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze uderzył w barierę energochłonną, po czym wjechał do przydrożnego cieku wodnego - informuje Łukasz Porębski, oficer prasowy policji w Strzelinie.

Akcja wyciągania

Nastolatek samodzielnie opuścił pojazd i wydostał się na brzeg jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej, policji i pogotowia. Kierowca nie doznał poważniejszych obrażeń, ale i tak kontrolnie przetransportowano go do szpitala. Jednak zanim do tego doszło, zdążył jeszcze zorganizować ciągnik, który wydobył jego auto z wody.