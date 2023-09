Samotnię prowadzą od 57 lat, dostali kilka kolejnych miesięcy

czytaj dalej

To jest symboliczna scena (...) i wypowiedź w kontekście pana Cieszyńskiego, który tam stoi - powiedział w "Kropce nad i" Dariusz Joński (KO). Odniósł się tak do słów Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że "jeśli ktoś popełnia nadużycie, to traci stanowisko i zajmuje się nim prokurator". Obok niego w tym czasie stał kandydat PiS w wyborach i członek rządu Janusz Cieszyński. Jest on wiązany z tzw. aferą respiratorową, w związku z którą NIK złożyła w tym tygodniu trzy zawiadomienia do prokuratury. Jak podkreślał Piotr Zgorzelski (PSL), NIK "coraz częściej pokazuje różnego rodzaju materiały, które obnażają tę władzę PiS-owską do samego spodu".