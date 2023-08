Samotnia. Od 57 lat prowadzą schronisko, teraz mogą je stracić. PTTK zdecydowało co dalej

Istnieje realne zagrożenie zniszczenia wieloletniej pracy na rzecz promocji gór w najlepszy możliwy sposób - z poszanowaniem natury, otoczenia, szacunkiem do otaczającej przyrody - alarmują miłośnicy schroniska Samotnia w Karkonoszach, gdzie właśnie zmieniają się dzierżawcy. PTTK zapewnia, że schronisko nie zostanie zlikwidowane, ale do obiektu trzeba wpuścić trochę nowoczesności.

Konkurs i wrzawa, rodzina Siemaszków nie przeszła wstępnej oceny

Zanim doszło do obrad, ogłoszono konkurs na dzierżawę Samotni. Wpłynęły trzy oferty. Oceniła je wstępnie spółka Sudeckie Hotele i Schroniska, należąca do PTTK i zarządzająca 23 obiektami w województwach dolnośląskim i opolskim. Odrzuciła ofertę rodziny Siemaszków, która dzierżawiła Samotnię od 57 lat., uznając, że nie jest ona najkorzystniejsza W świecie turystyki górskiej zawrzało.

W poniedziałek tuż przed obradami rozmawialiśmy z prezesem PTTK Jerzym Kapłonem. Przekazał, że konkurs najprawdopodobniej zostanie ogłoszony ponownie, ponieważ po ostatnim szumie medialnym wokół Samotni do PTTK zgłosiło się kolejnych trzech oferentów, zainteresowanych dzierżawą schroniska nad Małym Stawem.

Petycja przeciwko "wyrzucaniu gospodarzy" schroniska Samotnia

Wrzawa wokół Samotni zaczęła się od informacji, przekazanej w mediach społecznościowych przez obecne dzierżawczynie schroniska, Sylwię Siemaszko i jej córkę Magdalenę Arcimowicz. Pani Sylwia prowadziła schronisko nad Małym Stawem w Karkonoszach z mężem Waldemarem nieprzerwanie od 1966 roku. Pan Waldemar zmarł w 1994 roku w wypadku samochodowym, zjeżdżając do Karpacza, a schronisko przyjęło jego imię.

Autorzy argumentują, że to dzięki rodzinie Siemaszków schronisko przyciąga ludzi gór. "Istnieje realne zagrożenie zniszczenia wieloletniej pracy na rzecz promocji gór w najlepszy możliwy sposób - z poszanowaniem natury, otoczenia, szacunkiem do otaczającej przyrody" - twierdzą autorzy. Obawiają się, że zmiana dzierżawców będzie końcem "historii, atmosfery i tradycji kultowego miejsca nad Małym Stawem - przystani przewodników, artystów i wszystkich ludzi gór"..

Co dalej ze schroniskiem Samotnia? ("Polska i Świat" TVN24) - Wiele miejsc jest zamienianych na bardziej komercyjne, a Samotnia uchowała się ze swoim klimatem – twierdzą turyści, którzy walczą właśnie o swoje kultowe schronisko. Wszystko dlatego, że niezadowolone z zysków PTTK, ogłosiło przetarg na nowych dzierżawców.

We wtorek rano petycję podpisało niemal 29 tysięcy osób. Dostępna jest na międzynarodowej platformie internetowej Petycje Obywatelskie Avaaz .

Turysta nie chce przaśnych wnętrz, chce toaletę w pokoju

- Schronisko jest własnością PTTK. We wrześniu kończy się umowa na czas określony dotychczasowym dzierżawcom i spółka, która zarządza tą nieruchomością w imieniu PTTK, ogłosiła konkurs na nową dzierżawę - Jerzy Kapłon opisuje procedurę, która dotyczyła Samotni także 10 lat temu. - Wtedy Siemaszko zaproponowali najlepsze warunki i przedłużyliśmy umowę. Ale dzierżawcy nie mają monopolu ani gwarancji dożywotniego zarządzania obiektem - dodaje.

- Dzierżawca schroniska musi wspólnie z nami ponosić koszty inwestycji, zwiększających potencjał obiektu, dopasowywać go do wymogów ekologicznych i nowych warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego - wymienia Kapłon.

Zapewnia, że schronisko nie będzie rozbudowane. Nie pozwala na to choćby lokalizacja w Karkonoskim Parku Narodowym ani polityka PTTK. - Obradujące dwa tygodnie temu w Jeleniej Górze prezydium doszło do wniosku, że do Samotni trzeba wpuścić trochę nowoczesności, podnieść standard, na przykład w pokojach powinny być sanitariaty. Takie są oczekiwania współczesnego turysty. Nie chce przebywać w przaśnych i smutnych wnętrzach - mówi Kapłon.