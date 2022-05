Samorządowy Okrągły Stół we Wrocławiu. Rozmawiają o uchodźcach z Ukrainy w polskich miastach

Samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rządu oraz osoby ze świata biznesu i nauki biorą udział w Samorządowym Okrągłym Stole, który zorganizowano we Wrocławiu. W trakcie spotkania mają zostać wypracowane rekomendacje związane z funkcjonowaniem polskich miast po przyjęciu uchodźców z Ukrainy.

Spotkanie odbywa się w Hali Stulecia, a zaproszenie do obrad przy 52-osobowym Okrągłym Stole otrzymało kilkudziesięciu partnerów. W poniedziałek do Samorządowego Okrągłego Stołu zasiedli przedstawiciele m.in. Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski, Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, Pracodawców RP, Fundacji Ukraina, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Konfederacji Lewiatan, UNICEFu, Polskiej Akcji Humanitarnej czy PAN. Udział zapowiedzieli także przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji im. Stefana Batorego, rektorzy uczelni, przedstawiciele Parlamentu i Komisji Europejskiej oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zaproszenia wystosowane zostały także do prezydenta RP, premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu.