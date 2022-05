Samorządowy Okrągły Stół we Wrocławiu. Mer Kijowa: nigdy nie zapomnimy okazanej nam pomocy

Jesteście dla nas dobrym przykładem. Widzimy teraz, kto jest prawdziwym przyjacielem, przyjacielem naszego kraju. Nigdy nie zapomnimy okazanej nam przez was pomocy - powiedział Witalij Kliczko w przemówieniu skierowanym do uczestników Samorządowego Okrągłego Stołu, który zorganizowano we Wrocławiu. W spotkaniu udział biorą nie tylko samorządowcy, ale też przedstawiciele organizacji pozarządowych, rządu oraz osoby ze świata biznesu i nauki. Chcą wypracować rekomendacje związane z funkcjonowaniem polskich miast po przyjęciu uchodźców z Ukrainy.