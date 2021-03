Gdyby nie eskorta, Feliks przyszedłby na świat w korku na S8

Policjanci z Polkowic spotkali parę, która jak najszybciej musiała dostać się do szpitala. Wszystko dlatego, że w aucie - które utknęło w zatorze na drodze ekspresowej S8 - była rodząca kobieta. Policjanci eskortowali parę 18 kilometrów, a chwilę po dotarciu do szpitala na świat przyszedł Feliks.

- Widząc co się dzieje polecili, by kierowca jechał za nimi. Nie było czasu do stracenia. Na nieoznakowanym radiowozie natychmiast pojawiły się sygnały uprzywilejowania, a policjanci w trakcie eskorty wykorzystali także korytarz życia, jaki inni kierowcy utworzyli dla służb dojeżdżających do wypadku na S8 - relacjonuje Monika Kaleta z biura prasowego dolnośląskiej policji.