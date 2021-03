Włamał się do kapliczki i ukradł figurę Matki Boskiej, wcześniej brał udział w mszy. Szuka go policja

Policja szuka sprawcy i apeluje

Ta sama osoba nie tylko miała ukraść figurę Matki Boskiej, ale też włamać się do kapliczki, w której stała. Co więcej, mężczyzna uszkodzić miał też mienie w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Rzeszotarach. Jakie? Tego policja nie zdradza. Apeluje za to do osób, które mogą pomóc w namierzeniu sprawcy kradzieży i samej figury. "Policjanci Komisariatu Policji w Chojnowie zwracają się z prośbą do wszystkich świadków zdarzenia oraz osób posiadających jakąkolwiek wiedzę o sprawcy lub skradzionej figurce proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Chojnowie ulica Wojska Polskiego 15, pokój 29, lub telefonicznie pod numerem telefonu 47-87-462-00 w godzinach 08:00-15:00" - czytamy na stronie legnickiej policji.