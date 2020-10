Zderzyły się cztery samochody, zginął jeden z kierowców

Policja apeluje o ostrożność

Po zderzeniu do szpitala przewieziono natomiast 34-letniego kierowcę drugiego z samochodów osobowych. Na miejscu pracowali nie tylko policjanci, strażacy i pogotowie ratunkowe, ale także prokurator i biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. To właśnie ustalenia tego ostatniego mają pomóc w wyjaśnieniu tego, jak doszło do wypadku. - Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o czujność i ostrożność na drodze. Nie zapominajmy, że podczas opadów deszczu nawierzchnia jest bardzo śliska dlatego powinniśmy dostosować prędkość do warunków, jakie panują na drodze - podkreśla Jabłoński.