Na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do rowu i dachował

Do zdarzenia doszło na trasie Rudna-Lubin. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 58-latek na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do przydrożnego rowu i dachował - relacjonuje Sylwia Serafin z policji w Lubinie. I dodaje, że mężczyzna podróżował sam. Nie odniósł też żadnych obrażeń. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>