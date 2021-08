Strażacy ochotnicy po wypadku ratowali swojego kolegę. 19-latek zmarł w drodze do szpitala

Strażacy z Ołdrzychowic Kłodzkich (Dolnośląskie) zostali wezwani do wypadku fiata, który uderzył w drzewo. Na miejscu dowiedzieli się, że ratują swojego kolegę. Błyskawicznie wycięli zakleszczonego 19-latka z pojazdu. Obrażenia, jakich doznał okazały się jednak zbyt poważne, zmarł w karetce.

Kierowca został zakleszczony w środku. Na miejsce pojechał m.in. zastęp OSP z pobliskich Ołdrzychowic Kłodzkich. To oni pierwsi dojechali do rannego. Za kierownicą rozbitego auta siedział ich kolega ze straży.

Traumatyczne przeżycie

Rozpoczęła się walka z czasem. Razem ze strażakami z OSP Trzebieszowice, w kilka minut porozcinali blachę auta i wykonali dostęp do rannego. Kiedy przekazywali go zespołowi ratownictwa medycznego, chłopak jeszcze żył. Obrażenia okazały się zbyt poważne. 19-latek zmarł w karetce, w drodze do szpitala.