Chcieli pociągów, podpadli policji. Ta w sądzie wnosi o karę, ale "bez skutków finansowych i środków karnych"

Mieszkańcy czterech niewielkich miejscowości leżących pod Lubinem (województwo dolnośląskie) postanowili zawalczyć o to, by zatrzymywały się u nich pociągi. Protest zakończył się policyjną interwencją, a sprawa trafiła do sądu. Teraz policja wnosi o ukaranie 21 mieszkańców, ale "bez skutków finansowych i środków karnych".

"Motłoch z wioski jest nieważny?"

21 obwinionych

W efekcie do sądu skierowano wnioski o ukaranie 21 osób. Te, obwinione o blokowanie torowiska i nieopuszczenie zbiorowiska publicznego pomimo wezwań policji, stanęły przed sądem 5 grudnia. Dlaczego? Jak wyjaśniała Sylwia Serafin z policji w Lubinie, wszystkie te osoby nie przyznawały się do popełnienia wykroczenia i odmawiały składania wyjaśnień. Grożą im nagany i grzywny. - Nic nie zrobiłem. To było po to, żeby pociągi stawały. Państwo wydało tyle pieniędzy i jak to, miały nie stawać pociągi? - zastanawiał się jeden z obwinionych mężczyzn. A drugi dodawał: - Szczerze mówiąc, to jest śmieszne. W ogóle nie czuję się winny, a gdyby taka akcja miała być drugi raz, to tak samo bym postąpił. Obrońca 21 obwinionych osób uważa, że sprawa jest "błędem komunikacyjnym między zarządem Kolei Dolnośląskich a mieszkańcami Raszówki". - Ta sprawa powinna zakończyć się umorzeniem - stwierdził mecenas Łukasz Mika.