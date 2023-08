Ktoś ukradł nagrobki z trzech cmentarzy. Policja prosi o pomoc

Policjanci proszą potencjalnych świadków tego skandalicznego przestępstwa o zgłaszanie się osobiste do Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, przy ul. Traugutta 3, bądź telefoniczne pod nr alarmowym 112, bezpośrednio do prowadzącego postępowanie pod nr telefonu 47 8743 292 lub do oficera dyżurnego 47 8743 200.