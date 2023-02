Zwęglone ciało znalezione przy drodze. 31-latek z zarzutem zabójstwa

Sprawa dotyczy śmierci 41-letniego mężczyzny, którego zwęglone zwłoki znaleziono przy lokalnej drodze w okolicach Niemodlina. Policja zatrzymała do sprawy 31-letniego Pawła R. W chwili zatrzymania był pijany. Po wytrzeźwieniu przedstawiono mu zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci.

Zmiana kwalifikacji czynu. Prokuratura: najpierw uderzył, później rozlał łatwopalną ciecz i podpalił

Według ustaleń prokuratury, Paweł R. pił z pokrzywdzonym alkohol w domu ich wspólnego znajomego. W pewnym momencie doszło między nimi do scysji, mężczyźni zaczęli wypominać sobie zaszłości.

- To działo się już na posesji przed domem. W pewnym momencie podejrzany co najmniej trzykrotnie uderzył pokrzywdzonego pięścią w twarz, a kiedy ten upadł i stracił przytomność, R. udał się na swoją posesję, przyniósł pojemnik z benzyną i rozlał ciecz obok znokautowanego mężczyzny. Następnie podpalił ją palonym wcześniej papierosem. W ten sposób zajęła się odzież pokrzywdzonego, w wyniku czego doszło do - jak się później okazało - śmiertelnego poparzenia - mówi Bar.