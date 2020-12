Pięcioletnia Łucja znalazła "coś fajnego, zielonego". Okazało się, że to siekierka sprzed trzech tysięcy lat

To miał być spacer jak każdy inny. Pięcioletnia Łucja z Pyszczyna (Dolnośląskie) razem z tatą poszli do lasu nieopodal ich domu. Po drodze dziewczynka znalazła "coś fajnego, zielonego". Ekspertyza archeologiczna wykazała, że to siekierka pochodząca z późnej epoki brązu.