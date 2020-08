"Jeden strzelał, a dwóch ciągnęło sarnę po moim podwórku". Sprawę bada już policja

Mieszkańca Psar (województwo dolnośląskie) obudziły odgłos dwóch uderzeń. Okazało się, że na jego posesji ktoś strzelał do sarny. Następnie trzech mężczyzn zabrało zwierzę do samochodu i odjechało. Sprawa została zgłoszona policji.

Ślady kół, krwi i uszkodzona elewacja

Policja sprawdza kto polował, czy legalnie i jak daleko od zabudowań

O sprawę zapytaliśmy policję w Trzebnicy. - Przyjęliśmy zgłoszenie. Teraz prowadzimy czynności, a postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - mówi Daria Szydłowska z trzebnickiej policji. I dodaje, że teren na którym doszło do zdarzenia leży w obrębie koła łowieckiego. - Funkcjonariusze ustalają do którego. Sprawdzane będzie też, czy polowały tam osoby, które w tym czasie miały na to pozwolenie, a także to, czy została zachowana odpowiednia odległość od zabudowań - podkreśla Szydłowska.