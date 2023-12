Prywatny detektyw z zarzutami. "Pracował dla koncernu tytoniowego"

Na polecenie prokuratora Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Poznaniu zatrzymali dwie osoby w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej. Jeden z zatrzymanych to Paweł K., prywatny detektyw pracujący dla jednego z koncernów tytoniowych. "Dolnośląski pion PZ Prokuratury Krajowej przedstawił Pawłowi K. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, płatnej protekcji, poplecznictwa, pomocnictwa w dokonaniu paserstwa akcyzowego oraz wykonywania czynności zastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych. Drugi z zatrzymanych, Edward C., usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej" - poinformował dział prasowy Prokuratury Krajowej. Zatrzymanym grozi do ośmiu lat więzienia. Wobec Pawła K. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 100 tysięcy złotych, dozoru policji, zakazu opuszczaniu kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Wobec Edwarda C. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi.