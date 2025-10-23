Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Zabił teściową, dzieci i siebie. Zarzuty usłyszał dzielnicowy

Prusice-DZIEN
Strzelanina w Prusicach. Zginęły dwie osoby, w tym dziecko
Źródło: TVN24
Dzielnicowy z Prusic wiedział, że Adam Sz. znęca się psychicznie nad żoną, pije i ma dostęp do broni - tak wynika z ustaleń śledczych. - I nic w tej sprawie nie zrobił - mówi prokurator. Niespełna dwa miesiące później Sz. strzelił do teściowej, dwójki swoich dzieci i siebie. Cztery osoby nie żyją, policjant usłyszał zarzuty.

Radosław P., 25-letni policjant z Prusic na Dolnym Śląsku, usłyszał 15 października zarzuty w związku z tragedią rodzinną, do której doszło w tej miejscowości 28 marca tego roku. Zginęły cztery osoby, także sprawca Adam Sz., strażnik więzienny.

Zarzuty dotyczą niedopełnienia obowiązków służbowych i poświadczenia nieprawdy w notatce służbowej.

Wiedział o przemocy, nic nie zrobił

- 9 lutego na skrzynkę mailową dzielnicowego przyszła pierwsza informacja, że Adam Sz. znęca się psychicznie nad swoją żoną, a także że nadużywa alkoholu, że prawdopodobnie prowadził samochód pod wpływem alkoholu oraz że jest uprawniony do posiadania broni palnej - mówi Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Zawiadomienie miała złożyć osoba postronna, która widziała podejrzane zachowanie Adama Sz.

- 18 lutego zawiadomienie to zostało uzupełnione w rozmowie telefonicznej z dzielnicowym - dodaje Stocka-Mycek.

- Dzielnicowy nie podjął żadnej czynności w tej sprawie - podkreśla prokurator.

31 marca, a więc po zbrodni Adama Sz., dzielnicowy miał napisać w notatce służbowej, że weryfikował zawiadomienie o przemocy, kontaktując się z różnymi instytucjami i sądami. Według śledczych, nie jest to prawda.

Radosław P. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat. Zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 5 tysięcy złotych. Dzielnicowy został też zawieszony w czynnościach służbowych.

Małżonkowie pracowali w służbie więziennej

Śledztwo w sprawie zbrodni zostało umorzone po tym, gdy 27 sierpnia zmarł sprawca Adam Sz.

Śledczy ustalili, że 28 marca, po kłótni z żoną, strzelił z prywatnej broni najpierw do teściowej, potem poszedł do sypialni i strzelił do dwójki swoich dzieci, na koniec do siebie.

71-letnia kobieta i 5-letnia dziewczynka zmarły na miejscu. 9-letni chłopiec trzy dni później w szpitalu. 51-letni Adam Sz. kilka miesięcy spędził w szpitalu, gdzie zmarł.

51-letnia matka dzieci została otoczona opieką psychologa.

Oboje małżonkowie pracowali w służbie więziennej, w różnych jednostkach na terenie okręgu opolskiego.

Autorka/Autor: mag/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaProkuraturaSłużba WięziennaWrocławMorderstwobroń
Czytaj także:
Osuwisko w Tunceli, Turcja
Cudem uniknął przygniecenia przez głaz
METEO
Komenda Powiatowa PSP w Kolbuszowej
Strażak w areszcie. Po pijaku potrącił pieszą i odjechał
Rzeszów
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych, dostrzegł ich policyjny dron
WARSZAWA
chiny szanghaj rafineria shutterstock_1271084311
Chiny wstrzymują zakup rosyjskiej ropy. Obawy Pekinu
BIZNES
biegacz bieganie shutterstock_455008438
Bieganie pomaga na hormony. W jaki sposób? Wyjaśniają naukowcy
Zdrowie
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
Bakterie w wodociągu. Alert RCB
Poznań
Przyjechali do awanturującego się pacjenta (zdjęcie ilustracyjne)
Żądał od nastolatka papierosów, groził mu nożem. Trafił do aresztu
Kraków
imageTitle
Rekordzistka świata zawieszona na trzy lata. Przyznała się
EUROSPORT
Gaśnica (zdjęcie ilustracyjne)
Gaśnicą próbował zaatakować ratownika medycznego
WARSZAWA
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Ułatwiła zabójstwo męża, jej obrońca twierdzi, że zrobiła to "nieświadomie"
WARSZAWA
Ciało mężczyzny znaleziono w samochodzie
Samochód w krzakach, w środku ciało. Wyniki sekcji zwłok
Rzeszów
Opady, deszcz, wiatr
Wielki wir niżowy przyniesie chłód, deszcz i śnieg
METEO
Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli
Powiedział przywódcom, co "może zmienić bieg wojny". Na szczycie spotkał się z Tuskiem
Polska
Szczepionki na HPV. Pismo resortu zdrowia wykorzystane do fałszywego przekazu
Szczepionki na HPV. Pismo z resortu zdrowia wykorzystane do fałszywego przekazu
KONKRET24
Zgorzelski
Część koalicjantów "zadeklarowała poparcie". Zgorzelski: rozmowy jeszcze z Polską 2050
Polska
Tragiczny pożar w Koszalinie
Pożar miał zatrzeć ślady zbrodni. Łukasz R. skazany za zabójstwo kolegi z pracy
Szczecin
shutterstock_2564758397
Aplikacje częściowo zablokowane. Władze tłumaczą decyzję
BIZNES
Zderzenie autobusu miejskiego z czterema samochodami
Kierowca autobusu zasłabł i wjechał w auta. Są ranni
Łódź
Rosyjski atak na Kramatorsk
Rosjanie zabili dziennikarkę i operatora
Świat
39-latka nie przeżyła ataku męża
Pobił żonę i zostawił na mrozie. Stanął przed sądem
Lublin
fakty-0009
Grała na klarnecie, a lekarze operowali jej mózg
Zdrowie
Niebezpieczna sytuacja w Łodzi
Nic nie widząc, jechał na czołówkę. Nagranie
Łódź
Robert Bąkiewicz
Konferencja z udziałem Bąkiewicza w szkolnej hali. Napisała do nas oburzona matka uczniów
Lublin
Alan Hamel i Suzanne Somers
Wdowiec po znanej aktorce zapowiada powstanie jej klona AI
Kultura i styl
PKP Intercity
Te pociągi staną na godzinę. Lista połączeń
BIZNES
Dżawad Naeimi
Stracony za szpiegostwo. Raport: był inżynierem w ośrodku nuklearnym
Świat
Święczkowski
Miał otrzymać materiały pozyskane Pegasusem i objęte tajemnicą. Pytania do Święczkowskiego
Polska
Kierowca wpadł podczas kontroli trzeźwości (zdjęcie ilustracyjne)
Prowadził mimo dożywotniego zakazu. Kilka godzin później stanął przed sądem
WARSZAWA
Ruth Ellis
Była ostatnią kobietą straconą w Wielkiej Brytanii. 70 lat po egzekucji sprawa wraca
Świat
Cheryl Grimmer
Trzylatka zniknęła z plaży. Po 50 latach ujawniono nazwisko mężczyzny
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica