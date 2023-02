Próbował powstrzymać go kurier, do akcji ruszyli policjanci, zatrzymała go czeska blokada

Ma zakaz prowadzenia pojazdów, ale jechał autem. Styl jego jazdy zaniepokoił jednego z kierowców. Mężczyzna próbował powstrzymać 22-letniego mieszkańca Opolszczyzny przed dalszą jazdą. Bezskutecznie. Do akcji ruszyli policjanci, a po transgranicznym pościgu udało się go zatrzymać w Czechach, gdzie zorganizowano blokadę na drodze.

We wtorek po południu uwagę kierowcy samochodu kurierskiego zwrócił dziwnie poruszający się - na drodze krajowej łączącej Prudnik z Głuchołazami - samochód osobowy. Kurier podejrzewał, że kierowca może być pijany, postanowił go zatrzymać.

Policja: szybka wymiana informacji i pościg transgraniczny

Czesi zorganizowali blokadę, za mężczyzną ruszyły też radiowozy polskiej policji. Kierowcę udało się zatrzymać. - 22-latek z powiatu nyskiego był trzeźwy. Okazało się, że ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Pobrano mu krew do badań, by sprawdzić, czy nie był pod wpływem innych substancji odurzających - podaje rzecznik prudnickiej policji. I dodaje: - Mężczyzna został zatrzymany do dyspozycji czeskiej prokuratury.