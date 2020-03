Prokuratura: strzelił w głowę, później podpalił ciało

Jeden jest podejrzany o zabójstwo, a drugi o pomoc w zacieraniu śladów. Obaj są też podejrzani o znieważenie zwłok. Dwóch mieszkańców Dolnego Śląska trafiło do aresztu. Sprawę bada prokuratura. Nie ujawnia jednak, co miało być motywem podejrzanych.

- Dariusz O. oddał w kierunku Grzegorza C. strzał z broni palnej. Trafił go w głowę - relacjonuje Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. I dodaje, że po strzale O. wraz ze znajomym Oliwierem K. przetransportował ciało mężczyzny w odosobnione miejsce. Tam je podpalili i zostawili.

Jak przekazuje Czułowski, na nadpalone zwłoki następnego dnia - w lesie w okolicy Zgorzelca - natknęły się przypadkowe osoby. To one powiadomiły o sprawie służby. Śledczy rozpoczęli poszukiwania sprawców zabójstwa. - Podjęte przez policję i prokuraturę intensywne czynności wykrywcze i procesowe doprowadziły do ustalenia tożsamości i zatrzymania dwóch podejrzanych - przekazuje Czułowski. Już na początkowym etapie śledztwa między innymi przesłuchano świadków, przeprowadzono wizje lokalne i oględziny. W prokuraturze 34-letni Dariusz O. usłyszał zarzut zabójstwa, nielegalnego posiadania broni i amunicji, a także posiadania materiałów o treściach pedofilskich. Z kolei 21-letniemu Oliwerowi K. przedstawiono zarzut pomocy podejrzanemu o zabójstwo w uniknięciu odpowiedzialności. - Chodzi między innymi o zacieranie śladów, a także znieważenie zwłok - mówi prokurator.