"Zamknął drzwi, zablokował wejście fotelem i podłożył ogień". Zginęły cztery osoby

15 lutego 2019 roku w budynku w Szklarskiej Porębie, który dawniej był pensjonatem, doszło do pożaru. W trakcie walki z żywiołem strażacy ustalili, że w środku mogli znajdować się ludzie. W trakcie akcji, na trzeciej kondygnacji budynku, znaleziono cztery ciała. Zmarli to dwie kobiety i dwóch mężczyzn w wieku od 55 do 65 lat. Świadkowie zdarzenia powiedzieli obecnym na miejscu policjantom i strażakom, że widzieli osobę, która wybiegła z budynku. Mężczyzna był poszukiwany przez policję.

Tragiczna impreza w pustostanie

Zarzut zabójstwa czterech osób i spowodowania pożaru

- W sprawie przesłuchano szereg osób, przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia i eksperyment procesowy. Uzyskano opinie biegłych z zakresu pożarnictwa, biologii i medycyny sądowej. Drobiazgowe śledztwo doprowadziło do ustalenia, że sprawcą pożaru był Jacek B. - informuje prokurator. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa czterech osób. Śledczy zarzucili mu także spowodowanie pożaru. 62-latek nie przyznał się do winy. Śledczy nie ujawniają jednak treści jego wyjaśnień. Czułowski zdradza jedynie, że z ustaleń prokuratorów wynika, że B. bywał agresywny, zwłaszcza po wypiciu alkoholu. Co więcej, mężczyzna miał wcześniej grozić niektórym osobom, które zginęły w pożarze. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. W areszcie śledczym przebywa do dziś. Jacek B. na co dzień nie miał stałego miejsca zamieszkania. Mężczyzna był wcześniej karany przez sąd. Teraz grozi mu kara dożywocia. Akt oskarżenia przeciwko Jackowi B. trafił do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.