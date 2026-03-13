Pożar magazynu na terenie szpitala. Trwa akcja gaśnicza

Wrocław

Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 13.47. Pożar wybuchł na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu.

- Na miejsce wysłano dziewięć zastępów strażaków - mówi kapitan Damian Górka z Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu.

W okolicach lądowiska dla helikopterów

Jak informuje Centrum Zarządzania pali się budynek magazynowy w okolicach lądowiska dla helikopterów.

- Najprawdopodobniej w magazynie znajdują się meble - zaznacza kpt. Górka.

Nie ma informacji o poszkodowanych

Dodaje, że strażacy podają trzy prądy wody, a sytuacja na razie nie jest jeszcze opanowana.

- Na szczęście nie mamy informacji o żadnych osobach poszkodowanych - podkreśla strażak.

Biuro prasowe urzędu miasta informuje o tym, że na ulicy Kamieńskiego mogą wystąpić utrudnienia dla samochodów osobowych i MPK Wrocław.

