Pożar magazynu na terenie szpitala. Trwa akcja gaśnicza

Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 13.47. Pożar wybuchł na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu.
- Na miejsce wysłano dziewięć zastępów strażaków - mówi kapitan Damian Górka z Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu.
W okolicach lądowiska dla helikopterów
Jak informuje Centrum Zarządzania pali się budynek magazynowy w okolicach lądowiska dla helikopterów.
- Najprawdopodobniej w magazynie znajdują się meble - zaznacza kpt. Górka.
Nie ma informacji o poszkodowanych
Dodaje, że strażacy podają trzy prądy wody, a sytuacja na razie nie jest jeszcze opanowana.
- Na szczęście nie mamy informacji o żadnych osobach poszkodowanych - podkreśla strażak.
Biuro prasowe urzędu miasta informuje o tym, że na ulicy Kamieńskiego mogą wystąpić utrudnienia dla samochodów osobowych i MPK Wrocław.
Autorka/Autor: Opracował Tomasz Mikulicz /tok
Źródło: tvn24.pl