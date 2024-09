Potok wdarł się na chodniki. "Apelujemy o rezygnację z wycieczek w Karkonosze"

Fatalne są także warunki na szlakach w Beskidzkich.

„Warunki w Beskidach są trudne i bardzo trudne. Widoczność wynosi od 50 do 250 m. Temperatury są od 10 do 12 stopni. Cały czas obficie pada deszcz. Odradzamy górskie wędrówki. To żadna przyjemność, a wręcz jest to niebezpieczne. Szlaki są śliskie” – powiedział ratownik dyżurny stacji GOPR w Szczyrku.