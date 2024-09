Wzmacniane wały, wydawane worki z piaskiem - wszystko po to, by we Wrocławiu nie było powtórki z 1997 roku. Kulminacyjna fala ma dotrzeć do miasta w czwartek po południu. Ślęza zalała już część ulic Stabłowic, o 12 zamknięte zostały mosty Średzkie i ulica Ludowa. Rozpoczęła się ewakuacja zalanego gospodarstwa na wrocławskim Jarnołtowie.

Podczas obrad środowego sztabu kryzysowego we Wrocławiu IMGW poinformowało o obecnej sytuacji we Wrocławiu oraz możliwych zagrożeniach. - Jeśli chodzi o Trestno - tutaj odcinek najbardziej istotny dla Wrocławia - to stan jest bardzo stabilny, wzrosty są dość niewielkie. Wydaje się, że Wrocław jak na ten moment jest bezpieczny. Jeśli chodzi o rzeki, które wpadają w okolice Wrocławia, na ten moment w najgorszym stanie jest Bystrzyca, tutaj dalej jest stan jak najbardziej niepokojący, ale to bardziej ze względu na ten zrzut z Mietkowa – powiedział Robert Czerniawski dyrektor IMGW na środowym zebraniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu.

Według najnowszych prognoz kulminacyjna fala do Wrocławia ma dotrzeć w czwartek po południu i ma przepływać przez miasto co najmniej kilka, a nawet kilkanaście godzin. - Kolejne 48 godzin to będą godziny krytyczne, bo wtedy będziemy mieli do czynienia z kulminacją fali powodziowej w Opolu i Wrocławiu - powiedział w środę w "Rozmowie Piaseckiego" Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej.

- Kiedy zacznie się jutro przepływ fali kulminacyjnej we Wrocławiu, wtedy może dojść do cofki w Bystrzycy, Ślęży i Oławie i tam mogą być podtopienia. Ten stan powinien schodzić łącznie z cofaniem się fali kulminacyjnej, czyli około soboty powinno być bezpiecznie. Jeśli chodzi o rzekę Widawę, ona jest całkowicie bezpieczna. Mamy sytuację zagrożenia na Bobrze, natomiast to jest sytuacja alarmowa - dodał dyrektor IMGW.

Pierwsza ewakuacja we Wrocławiu

"Rozpoczęła się ewakuacja jedynego zalanego gospodarstwa na Jarnołtowie. Właścicielka zdecydowała, że najpierw przeprowadzone zostaną zwierzęta, konie i kozy. Wszyscy cali i zdrowi" - podaje biuro prasowe Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Ewakuacja na wrocławskim Jarnołtowie Miasto Wrocław

Ślęza zalała część Stabłowic, zamknięte mosty

Woda pojawiła się na części ulic Stabłowic, trwa walka o budynki mieszkalne.

"Widząc zaniepokojenie mieszkańców Stabłowic informujemy, że na miejsce wysłani zostali żołnierze oraz straż pożarna. Dowożone są też worki z piaskiem" - informuje biuro prasowe. "Według hydrologów, poziom Strzegomki - największego dopływu Bystrzycy, zaczyna spadać. To oznacza, że zaczyna się także zmniejszać poziom wody w Bystrzycy. Obecny wysoki poziom na Bystrzycy jest skutkiem zwiększenia zrzutu wody z Mietkowa do 100m3/s" - dodaje w komunikacie.

Rozwiń

Na osiedle Słoneczne Stabłowice oddelegowany do pomocy został oddział żołnierzy WOT. Dostarczono tam także worki i piasek.

O godzinie 12 zamknięte zostały mosty Średzkie i ulica Ludowa. "Ruch kołowy i pieszy na ul. Średzkiej zostanie skierowany na sąsiednie mosty, po których biegnie torowisko. Przyczyną zamknięcia jest konieczność zapewnienia sprawnego dojazdu i możliwości pracy służbom na wypadek potrzeby usunięcia rumoszu drzewnego, niesionego przez wartki nurt Bystrzycy. Ul. Ludowa została zamknięta o godz. 10:00" - podaje urząd miasta.

Sutryk: koncentrowaliśmy się na Bystrzycy i jej wrocławskim odcinku

Wrocław szykuje się na przyjęcie wody na Odrze na poziomie 3100 metrów sześciennych na sekundę, choć obecna prognoza mówi o poziomie 2100-2600.

- W ciągu ostatniej doby w szczególności koncentrowaliśmy się na Bystrzycy i jej wrocławskim odcinku. Kilka rodzin mieszkających w tych najniższych odcinkach w rejonach rzeki zostało poinformowanych o tym wyższym stanie Bystrzycy w związku ze zwiększeniem zrzutów do zbiornika w Mietkowie. Wczoraj były znacznie podnoszone wały, które chronią właśnie koryto Bystrzycy. Pojawiła się woda na ul. Głównej na Stabłowicach i to jest akurat woda z rowu melioracyjnego, która nieznacznie przekracza ulice i grawitacyjnie następnie spływa do rzeki Bystrzycy. Tę sytuację monitorujemy – powiedział Jacek Sutryk na posiedzeniu sztabu kryzysowego.

Wrocław przygotowuje się na najgorszy scenariusz Svitlana Kucherenko

Konkretne działania na wałach podyktowane są planem ochrony przeciwpowodziowej, około 40 procent worków i umocnień ułożonych w 1997 roku nie zadziałało, bo było w niewłaściwym miejscu albo niewłaściwej wysokości. Jak podaje Urząd Miasta Wrocławia, teraz działamy zgodnie z planami nakreślonymi przez geodetów, którzy wyznaczają, gdzie należy poprawić wysokość wałów a gdzie nie trzeba tego robić.

Rozwiń

Na osiedlu Marszowice są układane worki z piaskiem, by wzmocnić wały i uchronić mieszkańców tej części wrocławskiej Leśnicy.

- Wały na Marszowicach 1 i Marszowicach 2 zostały podniesione, monitorujemy tę sytuację w nawiązaniu do informacji o możliwych cofkach, gdyby ta podwyższona fala z Bystrzycy miała spotkać tę przeszkodę w postaci wyższych stanów na Odrze. Gdyby do takiej sytuacji doszło, to możliwie o jak najszybszą informację bym prosił, bo ta cofka była naszym największym nieszczęściem w roku 1997. Spokojnie sytuacja wygląda w Odrze od strony Siechnic - tam mamy nowe wały, jak i na kanale Widawa – dodał.

Wzmacnianie wałów w Marszowicach Miasto Wrocław

Autorka/Autor:SK/gp

Źródło: tvn24.pl