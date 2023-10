Na polu kukurydzy miał dodatkową plantację. Zebrał i przetworzył plony, wtedy zapukali do jego drzwi

Funkcjonariusze z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu dostali informację wskazującą na to, że jeden z mieszkańców powiatu trzebnickiego, powiązany ze środowiskiem pseudokibiców, uprawia na polu przy swojej posesji konopie indyjskie. Rośliny ukrył daleko od drogi i ścieżek pomiędzy kukurydzą. Sądził, że nikt ich nie zauważy.

Suszarnia na strychu

- Dlatego konieczne było sprawdzenie posesji należącej do 29-latka. Początkowo mężczyzna uparcie twierdził, że znalezione rośliny nie należą do niego, jednak wyznał prawdę, gdy policjanci znaleźli w pomieszczeniu gospodarczym urządzenia mogące służyć do przetwarzania narkotyków - przekazuje w komunikacie asp. Aleksandra Pieprzycka z dolnośląskiej policji. - Na poddaszu pomieszczenia warsztatowego 29-latek utworzył specjalne komory, w których suszył rośliny. Pomieszczenie to było doskonale przygotowane, by w krótkim czasie odpowiednio osuszyć wyselekcjonowane wcześniej części konopi, a następnie poporcjować gotową już marihuanę. Skrzętnie przygotowywany narkotyk był dokładnie ważony i opisywany w szklanych pojemnikach - dodaje.