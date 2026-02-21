Logo strona główna
Wrocław

Karambol na drodze ekspresowej. Nie żyje jedna osoba, cztery ranne

Karambol na S3
Do zdarzenia doszło w powiecie polkowickim
Źródło: Google Earth
Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne w zderzeniu pięciu aut osobowych i dwóch ciężarówek na trasie ekspresowej S3 na węźle Głogów Południe (Dolnośląskie). Na trasie w kierunku Zielonej Góry cały czas występują utrudnienia.

Według informacji przekazanych przez dyżurnego wrocławskiego oddziału GDDKiA, do wypadku doszło po godzinie 9. Jak podają drogowcy, na węźle Głogów Południe zderzyło się pięć aut osobowych i dwa ciężarowe.

- Pięć osób odniosło obrażenia - podał dyżurny.

Po godzinie 16 GDDKiA podała, że w wyniku zdarzenia zmarła jedna osoba. Zablokowana jest cały czas jezdnia w kierunku Zielonej Góry, ruch w kierunku Legnicy odbywa się już bez utrudnień.

Karambol na S3
Karambol na S3
Źródło: KP PSP w Polkowicach
Karambol na S3
Karambol na S3
Źródło: KP PSP w Polkowicach
Karambol na S3
Karambol na S3
Źródło: KP PSP w Polkowicach

Karambol na S3

- Początkowo zderzyły się trzy samochody w kierunku Legnicy. Później zatrzymał się jeden z kierowców, żeby pomóc tym osobom i w jego samochód uderzyła ciężarówka na nitce drogi w kierunku Zielonej Góry. W sumie było sześć pojazdów, 11 osób brało udział w tym zdarzeniu, pięć przewiezionych do szpitala, w tym trzy w ciężkim stanie - informował w południe w rozmowie z tvn24.pl, mł. kpt. Adrian Ziemiański ze straży pożarnej w Polkowicach.

Dodał, że był jeszcze siódmy pojazd, który był uszkodzony, ale według ustaleń strażaków nie brał udziału w zdarzeniu.

Karambol na S3
Karambol na S3
Źródło: KP PSP w Polkowicach

Autorka/Autor: Opracował Piotr Krysztofiak /tok

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Polkowicach

