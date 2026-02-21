Karambol na drodze ekspresowej. Nie żyje jedna osoba, cztery ranne

Do zdarzenia doszło w powiecie polkowickim Źródło: Google Earth

Według informacji przekazanych przez dyżurnego wrocławskiego oddziału GDDKiA, do wypadku doszło po godzinie 9. Jak podają drogowcy, na węźle Głogów Południe zderzyło się pięć aut osobowych i dwa ciężarowe.

- Pięć osób odniosło obrażenia - podał dyżurny.

Po godzinie 16 GDDKiA podała, że w wyniku zdarzenia zmarła jedna osoba. Zablokowana jest cały czas jezdnia w kierunku Zielonej Góry, ruch w kierunku Legnicy odbywa się już bez utrudnień.

Karambol na S3 Źródło: KP PSP w Polkowicach

- Początkowo zderzyły się trzy samochody w kierunku Legnicy. Później zatrzymał się jeden z kierowców, żeby pomóc tym osobom i w jego samochód uderzyła ciężarówka na nitce drogi w kierunku Zielonej Góry. W sumie było sześć pojazdów, 11 osób brało udział w tym zdarzeniu, pięć przewiezionych do szpitala, w tym trzy w ciężkim stanie - informował w południe w rozmowie z tvn24.pl, mł. kpt. Adrian Ziemiański ze straży pożarnej w Polkowicach.

Dodał, że był jeszcze siódmy pojazd, który był uszkodzony, ale według ustaleń strażaków nie brał udziału w zdarzeniu.

Karambol na S3 Źródło: KP PSP w Polkowicach