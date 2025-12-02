Powiat kłodzki Źródło: Google Earth

Jak informuje podinspektor Wioletta Martuszewska z policji w Kłodzku, 78-latek zamówił za pośrednictwem jednego z portali internetowych protezy zębowe. - Pokrzywdzony zapłacił za towar przy odbiorze przesyłki, jednak otrzymany produkt okazał się całkowicie niezgodny z zamówieniem i pozbawiony wartości. W przesyłce znajdowały się bowiem "plastikowe zęby". Sprzedający zerwał kontakt, można nawet rzec, że rozpłynął się w powietrzu, a oszukany senior został z plastikową "zabawką" - opisała zdarzenie policjantka.

Czekał na protezy zębowe, zawartość paczki go zaskoczyła Źródło: Dolnośląska policja

Z konta zniknęło 40 tysięcy

W drugim przypadku 72-letni mężczyzna padł ofiarą przestępcy, który nakłonił go do zainstalowania w telefonie aplikacji. - Miała ona rzekomo ułatwić obsługę usług finansowych. Po jej uruchomieniu oszust uzyskał zdalny dostęp do urządzenia i doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości blisko 40 tysięcy złotych - zrelacjonowała Martuszewska. Kłodzka policja w komunikacie apeluje do mieszkańców o ostrożność oraz o rozmowę z bliskimi w wieku senioralnym. "Oszuści bardzo często kierują swoje działania właśnie do tej grupy, wykorzystując ich niewiedze w zakresie nowoczesnych technologii oraz zwyczajną dobroć serca, oraz naiwność. Przedstawiają im atrakcyjnie wyglądające oferty internetowe oraz fałszywe komunikaty zachęcające do instalowania aplikacji" - przypomnieli funkcjonariusze.

